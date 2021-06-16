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Almanya’daki Tesla fabrikası çevrecilerin hedefinde

16.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan bazı gelişmeler şirketi zor durumda bırakıyor. Hadi gelin çevreciler ve Tesla fabrikası arasındaki mücadeleye birlikte göz atalım.

Almanya’daki Tesla fabrikası çevrecilerin hedefinde

Dünyanın en büyük otomotiv devleri içerisinde yer alan ve son derece çevreci olduğunu söyleyen Tesla şirketi bugünlerde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Giga Berlin olarak adlandırılan yeni fabrika 2019 yılında kurulmuştu. Normal şartlarda Almanya’da böyle bir fabrika kurmak için tüm yasal mercilerden izin almak gerekiyor.

TESLA'YA ALMANYA'DA ZEHİRLİ GAZ İTİRAZI

Tesla şirketi bu fabrikayı kurmak için geçici bir izin belgesi aldı. Elektrikli otomobil modellerinin son derece doğa dostu olduğunu söylese bile yine de çevrecileri ikna edemedi. Almanya’da kurulan Tesla fabrikası çevrecilerin hedefinde. Ülkede yer alan çevreci gruplar şirketin zehirli gazlara dikkat etmediğini söylüyor.

Otomotiv devi Tesla Giga Berlin’in inşası için Brandenburg Çevre Kurumu üzerinden geçici bir izin belgesi almıştı. Böylece burada fabrikasını rahatlıkla kurabildi. Ancak Tesla’nın fabrikadan sızması muhtemel, çevre kirliliğine yol açabilecek yüksek zehirli gazlar ile ilgili önlemler almadığı söyleniyor.

Zehirli gazların yayılması söz konusu olmasa bile yine de Almanya’da Tesla fabrikası pek iyi karşılamadı. Toplumun bir bölümü buna katma değer olarak bakarken önemli bir bölümü ise çevreyi kirleteceğini düşünüyor. Tesla cephesinden açıklamalar gecikmedi. Şirket tesisteki su tüketimine ve yeraltı su kaynaklarının kirletilmesine yönelik bazı bilgilendirmeler yaptı.

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Tesla buradaki su kirliliği ve tüketimi ile ilgili önlemler alacağını söylüyor. Ayrıca zehirli gazlar konusunda daha dikkatli olacağını ifade eden şirket ne yazık ki çevrecilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Grüne Liga ve NABU gibi Almanya’daki çevreci örgütler konuyu mahkemeye taşımak istiyor. Peki sizce Tesla doğa dostu değil mi?

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Çevre Kirliliği Almanya

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