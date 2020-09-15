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Almanya'dan aşı ile ilgili önemli açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Almanya'da aşı çalışmalarının düzenleyici otoritesi Paul Ehrlich Institute, Covid 19 aşısı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda veya 2021'in başlarında gelebileceğini açıkladı.

Almanya'dan aşı ile ilgili önemli açıklama

Paul Ehrlich Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine koronavirüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıklayarak aşı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021'in başında gelebileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise “Güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz, dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz” dedi.

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