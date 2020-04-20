Almanya'dan Çin’e koronavirüs faturası

Almanya, tüm dünyaya yayılarak 165 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün (Covid-19) oraya çıktığı Çin’e 130 milyar euro fatura kesti.

Berlin yönetiminin Pekin yönetimine kestiği koronavirüs faturadasında, turist kaybı, Alman film endüstrisi ve Alman havayolları şirketi Lufthansa’nın mali kayıpları da yer aldı.

Bir çok ülke dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'e "salgın ihmali" nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün İngiltere'nin Pekin yönetimine gösterdiği tepkiye Almanya da eklendi. Almanya, koronavirüs nedeniyle meydana gelen finansal kayıplar nedeniyle Çin’e 130 milyar euroluk fatura kesti.

ALMANYA ZARARI KALEM KALEM HESAPLADI

Faturada, turizmden gelir kaybı olarak 27 milyar euro, Alman film endüstrisinin gelir kaybı olarak 7.2 milyar euro ve Alman havayolları şirketi Lufthansa’nın gelir kaybı olarak da 50 milyar euro yer aldı. Söz konusu faturanın kesilme nedenin ise Çin’in ‘küresel salgından sorumlu’ olması olduğu belirtildi.

