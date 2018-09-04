Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Maas, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.
İdlib'deki son duruma ilişkin soru üzerine Maas, bu hafta Ankara'ya yapacağı ziyarette, İdlib konusunu gündeme getireceklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda önemli bir partner olduğunu kaydetti.
Muhaliflerin bulunduğu İdlib'de, olası operasyon halinde bunun insani bir felaketi beraberinde getireceği uyarısını yineleyen Maas, ''İdlib'de insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN TUTUMU ÖNEMLİ"
Geçmişte Esed rejiminin nasıl bir vahşet uyguladığının görüldüğünü vurgulayan Maas, İdlib bölgesinde yaklaşık 3 milyon insanın bulunduğu dikkate alındığında, çok ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunun da neticeye etkileyebilecek kadar önemli olacağını vurguladı.
Bakan Maas ayrıca askeri bir gerilimin, Suriye'deki 7 yıllık iç savaşa yönelik siyasi bir çözüm için süregelen çabaları ciddi biçimde zayıflatacağını söyledi.
Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı
Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!
Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
ABD'li uzmandan Türkiye yorumu: ABD yanlışlarını tekrar ediyor
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor
HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Okuyucu Yorumları 2 yorum