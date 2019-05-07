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Almanya’dan gelip, iğde ağaçları için nöbet tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Süleyman Büyükimdat'ın (72), evinin bulunduğu Balıkesir’in Edremit ilçesinin Güre Mahallesi sahiline iki yıl önce diktiği iğde fidanlarına zarar verildi. Yerlerine yenisini diken Büyükimdat, bu yıl tatilini öne alıp, geldiği mahallede fidan nöbeti tutmaya başladı.

Sivaslı olan, yıllar önce çalışmak için Almanya'ya giden Süleyman Büyükimdat, yaz tatilini geçirmek için Edremit ilçesinin turistik Güre Mahallesi'nden ev aldı. Büyükimdat, iki yıl önce de bir arkadaşıyla birlikte sahile hem gölgelik oluşturması hem de güzel kokusu nedeniyle 40 iğde fidanı dikti. Ancak fidanlara zarar verildi.

Büyükimdat, yaşananların ardından geçen yıl yine aynı bölgeye iğde fidanı dikti. Bu yıl tatilini erkene alan Süleyman Büyükimdat, geldiği mahallede, sahilde nöbet tutmaya başladı.
Bazı fidanların yerinden söküldüğünü, bazılarının ise kurutulduğunu ileri süren Süleyman Büyükimdat, şunları söyledi:
"Bir arkadaşım ile beraber sahil boyunca 40 tane iğde fidanı diktik. Kendimiz için değil, 'Hayır olsun, güzellik olsun, çocuklarımıza güzel bir ortam kalsın' diye yaptık. İğde ağaçları sahillerde güzel bir görüntü, hoş bir koku ve gölgelik oluşturuyor.
Bu yaptığımız birilerinin işine gelmiyor. İlk sene birileri kuruttu. Sahilde daha fazla yer açmak için mi, şezlong atmak için mi yaptılar bilmiyorum. Ama fidanlar büyüyene kadar buradayım. Başlarından ayrılmayacağım.
Sadece onlar için Almanya'dan erken geldim ve nöbet tutmaya başladım. Gerekirse sadece yaz aylarında değil, daha uzun süre burada kalıp, iğdelere zarar verilmesini engellemek istiyorum." (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Fidan

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