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Almanya'dan, Hollanda'dan tek tuşla Fatiha okuyorlar! 20 yıl önce başladı, 1 milyondan fazla kez tıklandı

27.11.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin günlük yaşamdaki alışkanlıklarımızın değişmesine ilişkin en etkileyici örneklerden biri de Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gazi Mahallesinde 20 yıl önce başlayan uygulama. Cep telefonuna indirilerek kullanılan mezarlığa sanal ziyaret uygulaması sayesinde, memleketlerine gelemeyen vatandaşlar yakınlarının ruhuna uzaktan Fatiha okuyabiliyor. Uygulamada dua tuşuna basarak dua edilmiş oluyor. Almanya'dan, Hollanda'dan, il dışından kullanılan uygulama 1 milyondan fazla kez tıklandı...

Almanya'dan, Hollanda'dan tek tuşla Fatiha okuyorlar! 20 yıl önce başladı, 1 milyondan fazla kez tıklandı

Kayseri'nin Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 20 yıl önce başlatılan mezarlığa sanal ziyaret uygulaması bugüne kadar 1 milyon 265 bin kez tıklandı. Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran, “Sanal mezar ziyareti olarak mahallemizin resmi internet sitesine ulaştığınız zaman Almanya’dan, Hollanda’dan veya il dışında yaşayan gurbetçilerimiz vefat eden yakınlarına bir Fatiha okuyabilmek için bu uygulamayı kullanıyorlar. Pandemide çok güzel kullanılan bir uygulama oldu" dedi.

20 YILDIR KULLANILIYOR

Develi ilçesi Gazi Mahallesinde 20 yıl önce mezarlığa sanal ziyaret uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda memleketlerine gelemeyen vatandaşlar, sanal uygulamayı cep telefonlarına indirerek aile büyüklerinin mezarlarını bu uygulama ile ziyaret ediyor. Uygulamada dua tuşuna basarak dualarını yapmış oluyorlar. 20 yıldır kullanılan uygulama, bugüne kadar 1 milyon 265 bin kez tıklandı.

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"BURAYA GELEMEDİLER AMA ZİYARETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDULAR"

Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Ceran şöyle konuştu:

“Bu uygulama 20 yıl öncesinde başladı. Sanal mezar ziyareti olarak mahallemizin resmi internet sitesine ulaştığınız zaman Almanya’dan, Hollanda’dan veya il dışında yaşayan gurbetçilerimiz vefat eden yakınlarına bir Fatiha okuyabilmek için bu uygulamayı kullanıyorlar. Pandemide çok güzel bir uygulama oldu. Pandemi nedeniyle mahallemizde yaşayanlar buraya gelememişti ama bu uygulama ile ziyaretlerini gerçekleştirmiş oldular. Bu uygulamayı kullanmaktan çok memnunuz."

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"ÖZELLİKLE PANDEMİ DÖNEMİNDE ALTERNATİF OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kent Tarih Araştırmacısı olan Nezir Ötegen ise şunları söyledi:

"Develi’de somut olmayan kültürel mirasın araştırmasını yapıyorum. Burada somut olmayan miraslarımızdan bir tanesi de belki de Türkiye’de ilk olacak uygulama: sanal alemde mezarlık ziyareti. Develi’nin Gazi Mahallesi’nde mezarlık ziyaretlerinde yeni bir uygulama olarak yaklaşık 20 yıl önce resmi internet sitesi üzerinden vefat edenlerin bilgileri ve kabir fotoğrafları sanal ortama yüklendi. Yakınları da sanal olarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun özellikle pandemi döneminde bir alternatif olduğunu gördük. Pandemi dönemindeki yurt içindeki ve yurt dışındaki insanlarımız bu ziyaretlerini böylelikle gerçekleştirebildiler.”

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(DHA)

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mezarlık fatiha

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