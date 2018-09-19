Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, çalıştırıldığı iddia edilen Basmane semtindeki müzikhollerde genç kızın izine rastlanmazken, Menemen'de ev tuttuğu iddiasının araştırıldığı öğrenildi.
"BENİMLE DEĞİL"
Neslişah Tuna ile ilgili yeni bilgilere de ulaşıldı. Genç kızı "Sosyal medyada fotoğraflarını yayınlarım" diye tehdit ettiği iddia edilen Cihangir G. isimli kişinin aileye ulaştığı ve tehdit olayının olmadığını ve kendisini görmediğini söylediği öğrenildi. İzmir'e uçakla gelen ve Adana'ya geçtikten sonra tekrar İzmir'e geldiği belirlenen Neslişah Tuna ile ilgili son ihbar Dikili ilçesinden geldi. Dikili'de görüldüğü ileri sürülen genç kız için alarma geçildi.
'BİTKİN HALDEYDİ' İDDİASI
Öte yandan ihbarda bulunan bir vatandaş da genç kızı markette bitkin bir halde gördüğünü ileri sürdü. ATV'de Müge Anlı'nın programına katılan anne Gülşah Tuna, kızının izinsiz sokağa bile çıkmayan bir yapıda olduğunu söyledi.
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