HABER

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Almanya'nın Münih kentinden İzmir'e gelen ve iddiaya göre uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada yayılması tehdidi ile ortadan kaybolan 19 yaşındaki Neslişah Tuna'dan 19 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı'nın programına da katılan aileden, evladını aramak için Almanya'dan gelen Gülşah Tuna, 'Kızımın hayatından endişe duyuyorum' dedi. Öte yandan Neslişah'ı tehdit ettiği öne sürülen Cihangir G.'den aileye telefon geldi.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, çalıştırıldığı iddia edilen Basmane semtindeki müzikhollerde genç kızın izine rastlanmazken, Menemen'de ev tuttuğu iddiasının araştırıldığı öğrenildi.

"BENİMLE DEĞİL"

Neslişah Tuna ile ilgili yeni bilgilere de ulaşıldı. Genç kızı "Sosyal medyada fotoğraflarını yayınlarım" diye tehdit ettiği iddia edilen Cihangir G. isimli kişinin aileye ulaştığı ve tehdit olayının olmadığını ve kendisini görmediğini söylediği öğrenildi. İzmir'e uçakla gelen ve Adana'ya geçtikten sonra tekrar İzmir'e geldiği belirlenen Neslişah Tuna ile ilgili son ihbar Dikili ilçesinden geldi. Dikili'de görüldüğü ileri sürülen genç kız için alarma geçildi.

'BİTKİN HALDEYDİ' İDDİASI

Öte yandan ihbarda bulunan bir vatandaş da genç kızı markette bitkin bir halde gördüğünü ileri sürdü. ATV'de Müge Anlı'nın programına katılan anne Gülşah Tuna, kızının izinsiz sokağa bile çıkmayan bir yapıda olduğunu söyledi.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Polis, fuhuş çetesini çökertmek için temizlikçi gibi sokakları süpürmüşPolis, fuhuş çetesini çökertmek için temizlikçi gibi sokakları süpürmüş
Kocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralıKocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslişah tuna müge anlı kayıp ilanı kayıp aranıyor Almanya izmir Dikili

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! 85 yaşında sosyal medya cinayeti

İstanbul'da korkunç olay! 85 yaşında sosyal medya cinayeti

Köpekten kaçarken canından oluyordu

Köpekten kaçarken canından oluyordu

Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.