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Almanya'dan Karadeniz'de tansiyonu tırmandıracak hamle!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2019 01:59 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Doğu Avrupa yetkilisi Mihael Zilberth, Rusya'nın kontrolündeki Kerç Boğazı'na ve Karadeniz'e Alman savaş gemilerini göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

Almanya'dan Karadeniz'de tansiyonu tırmandıracak hamle!

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Petrenko, Almanya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Doğu Avrupa yetkilisi Mihael Zilberth ile başkent Kiev’de bir araya geldi. Zilberth ve Almanya Silahlı Kuvvetleri Genel Sekreteri Tomas Silberhorn’dan oluşan heyetten yapılan açıklamada, “Bundeswehr’e (Almanya Silahlı Kuvvetleri) bağlı savaş gemilerini, Karadeniz’e ve Azak Denizi’ne göndermeye hazırız” denildiği kaydedildi.

DONBASS'A AGİT GÖZLEMCİLERİ GÖNDERİLECEK

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbas bölgesinde barışın sağlanması ve bölgedeki çatışmaların artmasını önlemek için Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlemcilerin yerleştirilmesinin de görüşüldüğü açıklandı. Rusya’da gözaltında bulunan ve sağlıklarından endişe edilen Ukraynalı denizcilerin durumu hakkında da görüşen yetkililer, Almanya ve Ukrayna arasında yapılacak yeni askeri ve stratejik ortaklıklar gibi konuları da görüştü.

Görüşme, Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda güçlenmesine ve NATO’ya bağlı diğer ülkelerle bağlarının kuvvetlenmesine sebep olacağına dair yorumları beraberinde getirdi. (İHA)

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Mihael Zilberth Rusya kerç boğazı Karadeniz

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