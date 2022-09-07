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  4. Almanya'dan kesin dönüş yapan gurbetçinin Türkiye'de acı sonu! Yardıma koştular ama...

Almanya'dan kesin dönüş yapan gurbetçinin Türkiye'de acı sonu! Yardıma koştular ama...

07.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyünde, evinin otoparkının kapısını kapatmak için indiği otomobilini, aniden hareket edince durdurmaya çalışan Nursel Sever Yıldırım (61), aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. Yıldırım’ın, Almanya’da işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli’ye dönüş yaptığı ve çiftçilik yapmaya başladığı belirtildi.

Almanya'dan kesin dönüş yapan gurbetçinin Türkiye'de acı sonu! Yardıma koştular ama...

Almanya’da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyüne dönüş yapıp, çiftçilik yapmaya başlayan Nursel Sever Yıldırım, bu sabah, 2 kilometre uzaklıktaki bostanını sulamak için evden çıktı. 1 çocuk annesi Yıldırım, otoparktaki otomobilini dışarı çıkardı. Daha sonra otomobilden inerek kapıyı kapatmak için otoparka yönelen Yıldırım, el frenini çekmediği aracının hareket ettiğini gördü. Yıldırım, yokuş aşağı giden otomobilini durdurmak için önüne geçti. Ancak bu sırada Yıldırım, dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldı. Otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu.

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EŞİ VE KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU AMA...

Sesler üzerine dışarı çıkan eşi ve komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile otomobilin altından çıkarılan Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nursel Sever Yıldırım’ın cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Almanya gurbetçi
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