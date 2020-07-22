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Almanya'dan korkutan iddia: WhatsApp mesajlarımız güvende değil!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

WhatsApp mesajları okunuyor mu? Alman basınının iddialarına göre bu sorunun cevabı evet. Alman basını, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın şifreli WhatsApp mesajlaşmalarına ulaşabildiğini iddia etti. WhatsApp mesajlarını okumak için Alman polisin kullandığı tek araç ise WhatsApp Web.

Almanya'dan korkutan iddia: WhatsApp mesajlarımız güvende değil!

WhatsApp güvenlik konusunda bazı özellikler sunuyor. Bu özelliklerden en önemlisi uçtan uca şifreleme. WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği ile üçüncü kişiler WhatsApp sohbet mesajlarını okuyamıyor. Ancak Alman basınının haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) bu mesajları okuyabiliyor.

BKA WHATSAPP WEB İLE MESAJLARI OKUYOR

Alman WDR ve BR'nin haberine göre, BKA şüphelendikleri kişilerin WhatsApp mesajlarına erişebiliyor. Teşkilat, mesajlara erişirken de söylenilenlere göre ek bir casus yazılımından yardım almıyor. Bunun yerine gün içinde çoğumuzun kullandığı WhatsApp'ın resmi masaüstü uygulaması WhatsApp Web ile polisler kişilerin WhatsApp mesajlarını okuyabiliyor. Üstelik bu uygulama birkaç yıldır sürüyor. Peki teşkilat WhatsApp mesajlarına nasıl erişim sağlıyor?

SADECE WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞİM YOK

Alman Federal Teşkilatı'nın yaptığı şey aslında çok basit. Polisler, şüphelendikleri kişilerin cep telefonlarına WhatsApp Web üzerinden bağlanıyorlar. Böylece kişinin tüm mesajları, tüm sohbet geçmişi WhatsApp Web üzerinden indirilebiliyor. Üstelik bu yöntem ile sadece mesajlara değil kişi listesine de ulaşabiliyorlar.

WhatsApp

HASSAS BİLGİLER PAYLAŞILAMAZ DEDİLER

İddialara göre Alman Federal Emniyet Teşkilatı 2016'da Berlin'de düzenlenen bir saldırı hakkındaki soruşturmada bu yöntemi kullanmaya başladı. Saldırının faili Anis Amri'nin saldırıyla bağlantılı arkadaşı bu yöntem sayesinde bulundu. Emniyet Teşkilatı ise söz konusu iddiaları takibat yöntemlerine dair hassas bilgilerin kamuoyu ile paylaşılamayacağını söyleyerek yanıtladı. Yani teşkilattan WhatsApp'a erişip erişmediklerine dair henüz bir doğrulama gelmedi.

Almanya'daki yasaların ağır suçlarda iletişim araçları üzerinden takip yapabildiği bilinen bir gerçek. Ancak bu yol ile normal WhatsApp kullanıcılarının da mesajlarına ulaşmak mümkün hale gelebilir. İnsanları endişelendiren kısım da tam olarak bu.

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