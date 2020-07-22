Almanya'dan korkutan iddia: WhatsApp mesajlarımız güvende değil!

WhatsApp güvenlik konusunda bazı özellikler sunuyor. Bu özelliklerden en önemlisi uçtan uca şifreleme. WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği ile üçüncü kişiler WhatsApp sohbet mesajlarını okuyamıyor. Ancak Alman basınının haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) bu mesajları okuyabiliyor.
Alman WDR ve BR'nin haberine göre, BKA şüphelendikleri kişilerin WhatsApp mesajlarına erişebiliyor. Teşkilat, mesajlara erişirken de söylenilenlere göre ek bir casus yazılımından yardım almıyor. Bunun yerine gün içinde çoğumuzun kullandığı WhatsApp'ın resmi masaüstü uygulaması WhatsApp Web ile polisler kişilerin WhatsApp mesajlarını okuyabiliyor. Üstelik bu uygulama birkaç yıldır sürüyor. Peki teşkilat WhatsApp mesajlarına nasıl erişim sağlıyor?
Alman Federal Teşkilatı'nın yaptığı şey aslında çok basit. Polisler, şüphelendikleri kişilerin cep telefonlarına WhatsApp Web üzerinden bağlanıyorlar. Böylece kişinin tüm mesajları, tüm sohbet geçmişi WhatsApp Web üzerinden indirilebiliyor. Üstelik bu yöntem ile sadece mesajlara değil kişi listesine de ulaşabiliyorlar.
İddialara göre Alman Federal Emniyet Teşkilatı 2016'da Berlin'de düzenlenen bir saldırı hakkındaki soruşturmada bu yöntemi kullanmaya başladı. Saldırının faili Anis Amri'nin saldırıyla bağlantılı arkadaşı bu yöntem sayesinde bulundu. Emniyet Teşkilatı ise söz konusu iddiaları takibat yöntemlerine dair hassas bilgilerin kamuoyu ile paylaşılamayacağını söyleyerek yanıtladı. Yani teşkilattan WhatsApp'a erişip erişmediklerine dair henüz bir doğrulama gelmedi.
Almanya'daki yasaların ağır suçlarda iletişim araçları üzerinden takip yapabildiği bilinen bir gerçek. Ancak bu yol ile normal WhatsApp kullanıcılarının da mesajlarına ulaşmak mümkün hale gelebilir. İnsanları endişelendiren kısım da tam olarak bu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum