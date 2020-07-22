Almanya'dan korkutan iddia: WhatsApp mesajlarımız güvende değil!

WhatsApp güvenlik konusunda bazı özellikler sunuyor. Bu özelliklerden en önemlisi uçtan uca şifreleme. WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği ile üçüncü kişiler WhatsApp sohbet mesajlarını okuyamıyor. Ancak Alman basınının haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) bu mesajları okuyabiliyor.

BKA WHATSAPP WEB İLE MESAJLARI OKUYOR

Alman WDR ve BR'nin haberine göre, BKA şüphelendikleri kişilerin WhatsApp mesajlarına erişebiliyor. Teşkilat, mesajlara erişirken de söylenilenlere göre ek bir casus yazılımından yardım almıyor. Bunun yerine gün içinde çoğumuzun kullandığı WhatsApp'ın resmi masaüstü uygulaması WhatsApp Web ile polisler kişilerin WhatsApp mesajlarını okuyabiliyor. Üstelik bu uygulama birkaç yıldır sürüyor. Peki teşkilat WhatsApp mesajlarına nasıl erişim sağlıyor?

SADECE WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞİM YOK

Alman Federal Teşkilatı'nın yaptığı şey aslında çok basit. Polisler, şüphelendikleri kişilerin cep telefonlarına WhatsApp Web üzerinden bağlanıyorlar. Böylece kişinin tüm mesajları, tüm sohbet geçmişi WhatsApp Web üzerinden indirilebiliyor. Üstelik bu yöntem ile sadece mesajlara değil kişi listesine de ulaşabiliyorlar.