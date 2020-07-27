Almanya'dan kritik koronavirüs testi kararı! Listede Türkiye de var

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, risk bölgelerinden ülkeye dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi için talimat vereceğini belirtti.

Tatilcilerin fark etmeden başkalarına virüsü bulaştırmasının ve yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Spahn, yapılacak testlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde, ilgili düzenlemenin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesinin beklenildiği bilgisi paylaşıldı.

ALMANYA, TÜRKİYE DAHİL 130 ÜLKETİ RİSKLİ BÖLGE KATEGORİSİNDE BULUNDURUYOR

Ülkede salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, ABD, Rusya, Mısır, İsrail, Türkiye gibi 130 ülkeyi riskli bölge kategorisinde bulunduruyor.

Geçen hafta yapılan Eyalet Sağlık Bakanları toplantısının ardından (Kovid-19) yayılma riskini azaltmak amacıyla havalimanlarında test merkezleri kurulacağı duyurulmuştu.

Risk bölgelerinden ülkeye dönen ve negatif Kovid-19 testi olmayanların 14 günlük karantinaya girmesi gerekiyor.

Son verilere göre Almanya'da vaka sayısı 205 bin 609, ölü sayısı da 9 bin 118 oldu. (AA)

