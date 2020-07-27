HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan kritik koronavirüs testi kararı! Listede Türkiye de var

Almanya'dan kritik koronavirüs testi kararı! Listede Türkiye de var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 20:50 | Son Güncelleme

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılması zorunlu hale gelecek. Ülkede salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, ABD, Rusya, Mısır, İsrail, Türkiye gibi 130 ülkeyi riskli bölge kategorisinde bulunduruyor.

Almanya'dan kritik koronavirüs testi kararı! Listede Türkiye de var

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, risk bölgelerinden ülkeye dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi için talimat vereceğini belirtti.

Tatilcilerin fark etmeden başkalarına virüsü bulaştırmasının ve yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Spahn, yapılacak testlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde, ilgili düzenlemenin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesinin beklenildiği bilgisi paylaşıldı.

ALMANYA, TÜRKİYE DAHİL 130 ÜLKETİ RİSKLİ BÖLGE KATEGORİSİNDE BULUNDURUYOR

Ülkede salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, ABD, Rusya, Mısır, İsrail, Türkiye gibi 130 ülkeyi riskli bölge kategorisinde bulunduruyor.

Geçen hafta yapılan Eyalet Sağlık Bakanları toplantısının ardından (Kovid-19) yayılma riskini azaltmak amacıyla havalimanlarında test merkezleri kurulacağı duyurulmuştu.

Risk bölgelerinden ülkeye dönen ve negatif Kovid-19 testi olmayanların 14 günlük karantinaya girmesi gerekiyor.

Son verilere göre Almanya'da vaka sayısı 205 bin 609, ölü sayısı da 9 bin 118 oldu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtulduPilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu
NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
Kovid-19 hastalarının ölüm riskini 12 kat artıran hastalık açıklandı

Kovid-19 hastalarının ölüm riskini 12 kat artırıyor!

Pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu

Pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti

Orgullo siempre ne demek? Twitter'da gökkuşağı rengi olan orgullo siempre ne anlama geliyor?

Orgullo siempre ne demek?

İsrail Lübnan'ı vurdu!

İsrail Lübnan'ı vurdu!

ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı

Trump'ın danışmanı koronaya yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.