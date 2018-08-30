Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Gazeteye konuşan CDU’lu Christoph de Vries, Federal hükümetin, DİTİB’e yapacağı mali yardımı ve bütçeyi rafa kaldırdığını açıkladı.

De Vries, “2018 yılında yapılacak yardımlar tamamane kaldırıldı. Ben Federal Hükümetin bu adımını destekliyorum” dedi.

'HİÇ BÜTÇE ÇIKMAYACAK'

Gazete, 2014-2017 yılları arasında bütçeden DİTİB’e tam olarak 5.983.429,91 euro para yardımı yaptığı açıklanırken, geçen yılki yardımların da yüzde 80 oranında azaltıldığı iddia edildi.

Gazetenin haberinde, DİTİB’e gelecek yıl hiç bütçe çıkmayacağı aktarıldı.

DİTİB

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelinde kendisine bağlı derneklerin bu alandaki faaliyetlerini koordine etmek amacıyla 5 Temmuz 1984’te kuruldu. DİTİB kısa adıyla bilinen Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, 230 dernekle kurulmuş olmasına rağmen gelişmeye devam etmiş, günümüzde 896 derneğin üst organizasyonu niteliğini almıştır. Alman Dernekler Yasası uyarınca faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, yapılan kamuoyu yoklamaları ve istatistiklere göre Almanya’daki Müslümanların % 30’unu temsil eden, alanındaki en büyük kuruluş haline gelmiştir.

