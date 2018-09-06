HABER

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel 'Türkiye'nin güç kaybetmesine yol açacak şekilde davranmak Almanya'nın çıkarına değil' dedi.

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, RTL televizyonuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız İdlib'deki durum oldukça karışık, mutlaka savaşılması gereken radikal güçler var. (Erdoğan'ın Almanya ziyareti hakkında) Türkiye ekonomisinin iyi bir şekilde gelişmesi Almanya'nın çıkarına Türkiye'nin güç kaybetmesine yol açacak şekilde davranmak Almanya'nın çıkarına değil" dedi.

Dün Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara'yı ziyaret etmiş, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ve Erdoğan'la temaslarda bulunmuştu.


PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
‘Suriye’ye Geri Dönmüyorlar’‘Suriye’ye Geri Dönmüyorlar’
Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye merkel İdlib

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye Almanya için en büyük pazarlardan birisi..Ayrıca yüz milyarlarca Euro alacaklari da var.. Kim ister batmamızı..
Diğer Haberler
Eşcinsel ilişki artık suç değil!

Eşcinsel ilişki artık suç değil!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Kritik görüşmenin ardından Alman basını yazdı: Erdoğan samimiyetini kanıtlamalı

Kritik görüşmenin ardından Alman basını yazdı: Erdoğan samimiyetini kanıtlamalı

Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı

Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı

İran'dan nükleer tehdit

İran'dan nükleer tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.