Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, RTL televizyonuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız İdlib'deki durum oldukça karışık, mutlaka savaşılması gereken radikal güçler var. (Erdoğan'ın Almanya ziyareti hakkında) Türkiye ekonomisinin iyi bir şekilde gelişmesi Almanya'nın çıkarına Türkiye'nin güç kaybetmesine yol açacak şekilde davranmak Almanya'nın çıkarına değil" dedi.
Dün Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara'yı ziyaret etmiş, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ve Erdoğan'la temaslarda bulunmuştu.
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