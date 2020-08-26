Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Türkiye ile Yunanistan'ın yeni doğal kaynakların keşfedildiği Akdeniz'de birbiriyle çelişen egemenlik iddiaları bulunuyor. Anlaşmazlık esnasında iki ülkenin attığı adımlar bu ay içinde iki savaş gemisinin hafif de olsa çarpışmasına yol açarken, Akdeniz'in doğusuna kıyısı olan ülkeleri ve AB ülkelerini de anlaşmazlığın içine çekiyor.

Maas'ın dün Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretlerde iki ülkenin de dışişleri bakanları sorunu diyalogla çözmek istediklerini, ancak haklarını da savunmaya devam edeceklerini söylediler.

Maas Ankara'daki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, "Hem Atina hem de Ankara'da bir uzlaşıya varmanın tek yolunun tarafların farklı bakış açılarının masaya yatırıldığı bir diyalogun başlatılması olduğunu duydum... Kimse bu sorunu askeri şekilde çözmek istemiyor. Bu çılgınlık olur" dedi.

Çavuşoğlu, Yunanistan ile görüşmelerin önkoşulsuz olarak gerçekleşebileceğini ifade etmesine karşılık Atina'nın denizlerdeki egemenlik konusuna "maksimalist" talepler ortaya koymaması gerektiğini ve Türkiye'nin kendi taleplerinden yaptırım tehdidiyle vazgeçmesinin beklenemeyeceğini söyledi.