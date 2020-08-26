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Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 09:02 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'de yaşanan enerji kaynakları anlaşmazlığını çözmek için yaptığı ziyaretlerin ardından iki ülkenin de diyaloga hazır olduğunu söyledi.

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Türkiye ile Yunanistan'ın yeni doğal kaynakların keşfedildiği Akdeniz'de birbiriyle çelişen egemenlik iddiaları bulunuyor. Anlaşmazlık esnasında iki ülkenin attığı adımlar bu ay içinde iki savaş gemisinin hafif de olsa çarpışmasına yol açarken, Akdeniz'in doğusuna kıyısı olan ülkeleri ve AB ülkelerini de anlaşmazlığın içine çekiyor.

Maas'ın dün Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretlerde iki ülkenin de dışişleri bakanları sorunu diyalogla çözmek istediklerini, ancak haklarını da savunmaya devam edeceklerini söylediler.

Maas Ankara'daki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, "Hem Atina hem de Ankara'da bir uzlaşıya varmanın tek yolunun tarafların farklı bakış açılarının masaya yatırıldığı bir diyalogun başlatılması olduğunu duydum... Kimse bu sorunu askeri şekilde çözmek istemiyor. Bu çılgınlık olur" dedi.

Çavuşoğlu, Yunanistan ile görüşmelerin önkoşulsuz olarak gerçekleşebileceğini ifade etmesine karşılık Atina'nın denizlerdeki egemenlik konusuna "maksimalist" talepler ortaya koymaması gerektiğini ve Türkiye'nin kendi taleplerinden yaptırım tehdidiyle vazgeçmesinin beklenemeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ama bir taraf ön koşul ortaya koymaya başlayınca, benim de ön koşul olarak koyacağım çok şey var... 'Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız' gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız" dedi.

Almanya geçen ay Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimi hafifletmek için gelişmelere müdahil olmuş ve Türkiye'nin Girit ile Kıbrıs arasında Yunanistan'ın da hak iddia ettiği bölgede yürüttüğü sismik çalışmaya ara vermesini sağlamıştı. Ancak Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz alanları sınırlama anlaşmanın ardından Türkiye çalışmalara tekrar başladı.

AB dışişleri bakanları 27-28 Ağustos'ta Berlin'de bir araya gelerek Akdeniz'deki gerilimi ele alacak. Üst düzey bir AB yetkilisi birliğin dış politika sorumlusu Josep Borrell'in ekonomik yaptırımlar ve Türkiye'nin AB adaylığının resmen sona erdirilmesi dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masaya yatırılacağını ifade etmişti.

Maas Türkiye-AB ilişkileri hakkındaki soruya ilişkilerin "yol ayrımında" olduğunu ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında yıl sonuna kadar "bir sonuca" ulaşılmış olacağını ifade etti.

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