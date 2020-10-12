Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz

Alman hükümeti, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalarına devam etmesi için on günlük Navtex ilan edilmesine tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin bölgede araştırma faaliyetlerine gerçekten başlamasının akıllıca bir adım olmayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman hükümet sözcüsü, "Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur" ifadesini kullandı.

MAAS, GKRY VE YUNANİSTAN'A GİDİYOR

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin sismik araştırmalara yeniden başlama kararı ile Doğu Akdeniz’de gerginliğin artması üzerine Salı günü resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı ziyaret etme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Maas’ın GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’da ise Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmeyi planladığı bildirildi.