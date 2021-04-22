Almanya'dan Rus aşısı atağı!

Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın hızlıca yeşil ışık yakması durumunda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Rusya'nın Sputnik V Kovid-19 aşısından toplam 30 milyon doz satın almak istediklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da bu ayın başlarında Almanya'nın Rusya ile Sputnik V'in önceden satın alma anlaşması için pazarlık yaptığını söylemişti.

AVRUPA SPUTNİK'İ DÜŞÜNÜYOR

Tedarik krizi sonrası AB, Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısının olası bir onay için değerlendirmeye başladı.

Mart sonunda Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile aşı tedariğine ilişkin ciddi telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ulusal Varlık Fonu RDIF'in başında bulunan Kirill Dmitriev de, aşının AB'de kullanım onayı alması halinde 50 milyon kişiye yetecek miktarda aşıyı Haziran ayından itibaren AB'ye satabileceklerini belirtmişti.

Ancak Avrupa'da bunun için önce Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın Sputnik V aşısını onayı bekleniyor.



