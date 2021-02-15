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  4. Almanya'dan şehit düşen 13 vatandaşımız için açıklama

Almanya'dan şehit düşen 13 vatandaşımız için açıklama

15.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Almanya'dan şehit düşen 13 vatandaşımız için açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için başsağlığı diledi. Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz" dedi.

Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 vatandaşımız için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz" dedi.


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