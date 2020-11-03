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  4. Almanya'dan skandal karar! Sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi

Almanya'dan skandal karar! Sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Terör örgütlerine destek veren Almanya, Dresden kentinde 4 sokağın adını değiştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin isimlerini verdi.

Almanya'dan skandal karar! Sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi

Türkiye, sınırlarındaki teröristlerle mücadele ederken, yurt dışındaki terör örgütü sempatizanları Türkiye aleyhine gösteri düzenliyor. Almanya’nın Mannheim kenti Paradaplatz’da toplanan bölücü terör örgütü PKK yanlıları, ölen teröristler adına anma etkinliği düzenledi. Terör örgütü yanlılarına Alman polislerin müdahale etmediği dikkat çekti. Die Linke Partisi'nden Rolland Thomas terör örgütünü masum gösteren bir konuşma gerçekleştirirken, dev pankartların açıldığı eylemde terör örgütü YPG paçavraları da yer aldı. Terör örgütü PKK yanlıları, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

4 SOKAĞA TERÖRİSTLERİN İSMİ VERİLDİ

Her fırsatta terör örgütlerine destek veren Berlin yönetimi, Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi.

Kaynak: DHA


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