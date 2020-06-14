HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

Almanya'dan şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Almanya’da hükümet, koranavirüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilen Alman vatandaşlarından ortalama 420 euro tahliye ücreti talep ediyor.

Almanya'dan şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

Almanya’da korona virüs salgını nedeniyle Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonla yurt dışından getirilen 240 bin Alman vatandaşına tahliye faturaları gönderilmeye başlandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından, Almanların tahliyesi için kiralanan uçakların maliyetinin 100 milyon euro’nun üzerinde olduğu belirtildi. Almanların tahliye edildikleri ülkelerin uzaklığına göre ödeme yapacakları ve ücretin ortalama 420 euro’yu bulacağı kaydedildi.

Öte yandan, tahliye edilen Almanlardan alınacak olan ücretin diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarından talep ettiği ücretten daha yüksek olmayacağı kaydedildi.

Almanya’da 17 Mart’da başlatılan tahliye operasyonu 5 hafta sürmüştü.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protestoAlmanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Diğer Haberler
Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorum

ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorum

ABD’de en uzun korona tedavisi gören hastaya milyon dolarlık fatura şoku

ABD'de koronavirüs hastasına milyon dolarlık fatura şoku

Brezilya'da korkutan koronavirüs bilançosu

Brezilya'da korkutan koronavirüs bilançosu

Çin'de korkutan gelişme! Koronavirüs vaka artışı son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Ağabeyini aratmadı! Güney Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etti

Güney Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.