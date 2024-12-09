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Almanya'dan Suriyeliler için çarpıcı karar! İkinci bir duyuruya kadar...

09.12.2024 16:14
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Suriye'de yaşanan gelişmeler ışığında Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi çarpıcı bir karar aldı. Daire'nin kararına göre, Suriyelilerin iltica başvuruları ikinci bir duyuruya kadar donduruldu.

Almanya'dan Suriyeliler için çarpıcı karar! İkinci bir duyuruya kadar...

Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle BAMF'ın şu anda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtildi.

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47 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ETKİLENDİ

Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edildi.

Almanya'daki Suriyelilerin ülkede kalıp kalmamasına ilişkin siyasi tartışmalar devam ediyor.

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Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinden (CDU) bazı politikacılar Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden yana görüş belirtiyor.

Yeşiller ve Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar ise Suriye'deki belirsiz durum karşısında temkinli olunması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya suriyeli
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