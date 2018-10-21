Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ''Şu anki koşullar altında Suudi Arabistan'a silah satışı yapılamaz'' dedi.

Maas katıldığı bir TV programında Suudi Arabistan’a Almanya'nın silah satışı yapmasına ilişkin bir soruya, “Bu araştırma sürdüğü ve orada ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan’a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor” yanıtını vermişti.

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