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Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

Almanya Başbakan'ı Angela Merkel, Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali veren bir açıklama yaptı. Merkel açıklamasında, 'Şu anki koşullar altında Suudi Arabistan'a silah satışı yapılamaz.' ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, da dün akşam yaptığı açıklamada"Bu araştırma sürdüğü ve orada ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor" demişti.

Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ''Şu anki koşullar altında Suudi Arabistan'a silah satışı yapılamaz'' dedi.

Maas katıldığı bir TV programında Suudi Arabistan’a Almanya'nın silah satışı yapmasına ilişkin bir soruya, “Bu araştırma sürdüğü ve orada ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan’a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor” yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel Almanya Suudi Arabistan

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