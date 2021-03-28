Almanya'dan tedirgin eden açıklama: Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı ve Federal Meclis Milletvekili Prof.Dr.Helge Braun, aşılamaya paralel olarak son günlerde artan yeni vaka sayılarına işaret etti ve böyle devam etmesi halinde aşıya dayanıklı yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkabileceği tehlikesine işaret etti. Hekim olan Braun, "Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız" diye konuştu. Bild gazetesine verdiği demeçte Braun, öyle bir gelişme yaşanması halinde yeni aşılara ihtiyaç olacağını ve aşılamaya da baştan başlamak gerektiğini savundu.

Braun, artan tehlikeye karşı dikkatli olma çağrısında bulunarak, "Kısıtlamaları birkaç hafta önce kaldırarak normal bir yaz geçirme fırsatını tehlikeye atmamalıyız" diye konuştu. Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun, aşılama ve havalardaki ısınma sayesinde Mayıs ayından itibaren rahatlama yaşanacağı öngörüsünde de bulundu. Braun'a göre Ağustos ayından itibaren Almanya'da yeniden seyahat etmek de mümkün hale gelebilecek.

Almanya'da bakanlar, hükümet üyeleri, eyalet başbakanları veya bakanlar geçen aylarda da benzer açıklamaları Noel, yılbaşı veya gelecek hafta idrak edilecek Paskalya Bayramı için söylemiş, sonrasında artan varyanlar ve yeni vaka sayıları nedeniyle gevşeme mümkün hale gelmemiş, bu da vatandaşların tepkisini çekmişti.