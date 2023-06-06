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Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması: ‘Şu anda dünyada Türkiye'dekinden daha fazla…’

06.06.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen Türk vatandaşlarının en çok dert yandığı konu Schengen vizesi alımında karşılaşılan güçlükler. Konu gündemden düşmezken Almanya'dan Türkiye'de verilen Schengen vizeleriyle ilgili açıklama geldi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" dendi.

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması: ‘Şu anda dünyada Türkiye'dekinden daha fazla…’

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Schengen vizesi başvurusunda bulunanlar randevu almakta zorlanıyor. Ret alanların sayısının da fazla olduğu belirtilirken Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ALMANYA BAŞKA ÜLKEYE TÜRKİYE'DEKİNDEN DAHA FAZLA VİZE VERMİYOR"

Açıklamada 2023 yılın boyunca 100 bin Schengen vizesinin verildiği ifade edilirken "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" denildi.

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"TÜRKİYE'DEKİ ALMAN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİ GURUR DUYMAKTA"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır."

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Almanya schengen vizesi

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