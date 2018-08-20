Almanya'dan Türkiye açıklamaları

Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin istikrarlı ve ekonomik olarak gelişen bir ülke olmasından yana olduklarını, buna Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin de katkı sağladığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde, Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde maliye ve ekonomi bakanlarının görüşmeler yapmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Seibert, "Alman Hükümeti olarak biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilere ilgi duyduğumuzu ifade ettik. Bu konuda yapıcı bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEMDE DEĞİL

Seibert, ülkede tartışılan "Türkiye'ye Almanya tarafından mali yardım yapılıp yapılmamasına" ilişkin bir soru üzerine de, Türkiye'ye Almanya'dan yardım yapılmasının şu an için gündemde olmadığını belirtti.

Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel sekreteri Annegert Kramp-Karrenbauer de partisinin yönetim kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye konusunun, toplantıda kısa bir şekilde genel başkan tarafından gündeme getirildiğini dile getirerek, Merkel'in, şu an için Almanya'nın Türkiye'ye özel olarak yardım etmesi hakkında düşünmeye gerek duyulmadığını açıkça ifade ettiğini aktardı.

Kramp-Karrenbauer, bundan bağımsız olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyareti öncesindeki hazırlık kapsamında, hükümet yetkilileri düzeyinde görüşmeler yapılmasının kararlaştırıldığını anımsattı.



