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Almanya'dan Türkiye açıklaması: Rahatsızlık yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Savunma Bakanı'nın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasını önermesinin bazı müttefik ülkelerde rahatsızlık yarattığını belirtti.

Almanya'dan Türkiye açıklaması: Rahatsızlık yarattı

Aynı zamanda iktidar partisi CDU'nun başkanı olan Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, gündeme getirdiği öneride Suriyeli mültecilerin evlerine dönebilmesi ve İslam Devleti militan örgütü ile mücadelenin devam etmesini amaçladığını ve güvenli bölgede Türkiye ve Rusya'nın rol oynaması gerektiğini belirtmişti.

Böylece Almanya tarihinde ilk defa Ortadoğu'da askeri bir plan önerisinde bulunmuş olmuştu.

Maas, "CDU başkanının önerisinden sonra, dünden beri müttefik ülkelerden bazı sorular alıyoruz, ayrıca yakın olduğumuz ülkelerde -burası su götürmez- rahatsızlık da var" dedi.

Maas Almanya'nın şu anda uluslararası güvenli bölge kurma konusunda yakın ülkelerle görüşme yürütülmediğini belirtti.

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Almanya Türkiye açıklama

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