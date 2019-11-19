Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı, her ülke hakkında seyahat ve güvenlik bilgilerinin bulunduğu internet sayfasının Türkiye bölümünü güncelledi. Son güncellemede Türkiye'ye seyahat edecek olan Alman vatandaşlarına Sanal Özel Ağ (VPN) uyarısı yapıldı.

'Ceza Hukuku' alt başlığı altındaki bölümde, Türkiye’de VPN ağlarınının kullanımının denetlendiğine dikkat çekildi, 'doğrulanmamış VPN ağı kullanımı cezalandırılabilir' uyarısında bulunuldu.

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca daha önce yaptığı uyarıları da güncelleyerek yineledi.

Türkiye’de 'cumhurbaşkanına hakaret' ya da 'bir terör örgütüne üyelik veya terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından yargılananların, birçok yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı, "Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda, son dönemde herhangi bir kişinin gözaltına alınmaması, benzer gerekçelerle bir cezai kovuşturma tehdidi bulunmadığı anlamına gelmemektedir" ifadelerine yer verildi.

'ALMAN TEMSİLCİLİKLERİNİ BİLGİLENDİRİN'

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca gözaltına alınan ya da yurtdışına çıkışı engellenen Alman vatandaşlarının içinde bulundukları durum hakkında Alman temsilciliklerini bilgilendirmelerini isteyerek şu ifadelere yer verdi: