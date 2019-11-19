HABER

Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 09:17 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncelleyerek vatandaşlarına "VPN ağları denetleniyor" uyarısında bulundu. Bakanlık ayrıca daha önce yaptığı seyahat ve saldırı uyarılarını da güncelleyerek yineledi.

Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı, her ülke hakkında seyahat ve güvenlik bilgilerinin bulunduğu internet sayfasının Türkiye bölümünü güncelledi. Son güncellemede Türkiye'ye seyahat edecek olan Alman vatandaşlarına Sanal Özel Ağ (VPN) uyarısı yapıldı.

'Ceza Hukuku' alt başlığı altındaki bölümde, Türkiye’de VPN ağlarınının kullanımının denetlendiğine dikkat çekildi, 'doğrulanmamış VPN ağı kullanımı cezalandırılabilir' uyarısında bulunuldu.

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca daha önce yaptığı uyarıları da güncelleyerek yineledi.

Türkiye’de 'cumhurbaşkanına hakaret' ya da 'bir terör örgütüne üyelik veya terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından yargılananların, birçok yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı, "Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda, son dönemde herhangi bir kişinin gözaltına alınmaması, benzer gerekçelerle bir cezai kovuşturma tehdidi bulunmadığı anlamına gelmemektedir" ifadelerine yer verildi.

'ALMAN TEMSİLCİLİKLERİNİ BİLGİLENDİRİN'

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca gözaltına alınan ya da yurtdışına çıkışı engellenen Alman vatandaşlarının içinde bulundukları durum hakkında Alman temsilciliklerini bilgilendirmelerini isteyerek şu ifadelere yer verdi:

"İçeriğini anlamadığınız hiçbir belgeyi imzalamayın. Avukat desteği talep edin. Kimliğinizi hep yanınızda taşıyın. Güvenlik kontrollerinde işbirliğine açık davranış sergileyin."

Vatandaşlarını Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınır bölgesine seyahat etmemeleri konusunda uyaran Almanya, “Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari’ye gitmekten kaçınılması elzem” ifadelerine yer verdi.

'BÜYÜK METROPOLLER HEDEF ALINABİLİR'

Ayrıca “Türkiye genelinde saldırı tehlikesinin arttığı göz önünde bulundurulmalı” denilen son güncellemede, 'Terör' alt başlığı altında şu uyarı yapıldı:

"Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları da dikkate alındığında, terör gruplarının, özellikle büyük metropollerde, saldırı düzenleme çabalarını sürdürecek olmaları hiç bir şekilde dışlanamaz. Bu saldırılarda doğrudan yabancılar hedef alınabilir."

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
İsrail Suriye füzelerini etkisiz hale getirdiğini açıkladıİsrail Suriye füzelerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Prens Andrew: KPMG, Prens'in girişimcilik platformuyla sponsorluk anlaşmasını yenilemediPrens Andrew: KPMG, Prens'in girişimcilik platformuyla sponsorluk anlaşmasını yenilemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye VPN

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail ordusu açıkladı: Suriye'den roket atıldı

İsrail ordusu açıkladı: Suriye'den roket atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

Pompeo'dan Kıbrıs için "iki toplumlu bir federasyon" vurgusu

'İki toplumlu bir federasyon'

Husiler, Kızıldeniz'de 3 gemiyi alıkoyduklarını duyurdu

Suudi Arabistan'a soğuk duş! Ele geçirdiler!

ABD Hazine Bakanlığı iki Türk kardeşin varlıklarına el koydu

ABD Hazine Bakanlığı iki Türk kardeşin varlıklarına el koydu

ABD'nin skandal Filistin açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.