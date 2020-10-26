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Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Berlin'de Erdoğan-Macron gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik açıklamalarını, 'yeni bir dip nokta' olarak nitelendirdi.

Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Almanya'nın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Maas, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmasını da 'büyük bir anlayışla karşıladığını' söyledi.

Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirterek, bunu yapan herkesin 'sorumsuz' olduğunu ve 'toplumu bölmek isteyenlerin amacına hizmet ettiğini' ifade etti. Maas, "Biz bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN: HAKİKATEN KONTROLDEN GEÇMESİ LAZIM

Erdoğan, pazar günü partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkındaki tepki çeken sözlerini yinelemişti. Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Avrupa'da artan İslam düşmanlığının endişe verici işaretleri ile karşı karşıya kalındığını dile getirmiş ve buna Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un radikal İslam'a karşı açtığı savaşı örnek göstermişti.

Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar üzerine Fransa Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Macron, derste düşünce özgürlüğü konusu işlenirken Hz. Muhammed karikatürlerini kullanması sonrası radikal İslamcı olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'yi anma töreninde "Karikatürlerden ve çizimden vazgeçmeyeceğiz" demişti. Ayrıca Fransa'da cinayet sonrası İslamcı çevrelere yönelik polis baskınları artırılmıştı.

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