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Almanya'dan üç Türk'e liyakat nişanı

04.12.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Yasemin Karakaş, Derviş Hızarcı ve Turgay Tahtabaş'a liyakat nişanı verdi.

Almanya'dan üç Türk'e liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Karakaş, Hızarcı ve Tahtabaş'a nişanlarını takdim etti.

15 KİŞİYE LİYAKAT NİŞANI

Toplam 15 kişiye göçmenlerin uyum çalışmaları, kadın hakları, dinler arası diyalog ve eğitim fırsatları oluşturma alanlarındaki katkıları nedeniyle liyakat nişanı verildiğini belirten Steinmeier, özellikle salgın döneminde yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu kişileri "çevresine ışık saçan bir fenere" benzetti.

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"ONLARSIZ BİR ALMANYA HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

60 yıl önce gelen misafir işçilerin ve çocuklarının Almanya'yı değiştirdiğini ve onlarsız bir Almanya'nın artık hayal bile edilemeyeceğini vurgulayan Steinmeier ancak toplumun bazı kesimlerinin hala bu gerçeği görmezden gelmesini eleştirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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