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Almanya'dan WhatsApp'a veri işleme yasağı!

11.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı.

Almanya'dan WhatsApp'a veri işleme yasağı!

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Facebook'un kullanıcı verilerini işlemesinde yeterli hukuki dayanak olmadığını belirterek, “Bu yasaklama emri, Almanya genelinde kullanım şartlarına rıza gösteren milyonlarca kullanıcının haklarını ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır.” ifadesini kullandı.

FACEBOOK'U ZORLAYACAK

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) yer alan olağanüstü yetkileri dahilinde Facebook'u, WhatsApp kullanıcı verilerini üç ay askıya alması için zorlayacağını belirten Caspar, bu zaman içinde AB’nin kullanıcı verileri konusunda genel bir karar almasını isteyeceğini de kaydetti.

Caspar, söz konusu karardaki amacının, kullanıcı verilerinin işlemesinde kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı dezavantajları ve zararları önlemek olduğunu vurguladı.

Alman Veri Koruma Otoritesi kararının, WhatsApp'ın "gizlilik sözleşmesinin" 15 Mayıs'ta sona ermesinden önce gelmesi dikkati çekti.

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Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya whatsapp Almanya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Maşallah öyle bir tepki verdin ya korktu artık İsrail. Boş laf yapmayın icraat yapın bu İsrail kafirine verin dersini artık...
Ya veri kuruma ülkeler vatandaşları için önemli Face book bunu kestini var satalım whatup backlama özelliğinden kaçtane ülkenin vatandaşlarının cep telinden tutunda vatandaşlarının her birinin paylaşımları resimleri vsvs mevcut.. Ee bu eskide olsa bu dataların ülkelerin kenti IT deparmanlarınsaklanması daha bir iyi güven olurdu.. Yani o zaman whatup kendi bünyesinde üyelik yapar sadece iletişim aracı olarak geçer .. Kulanıcıların yazdıklarıda ülke bazında kendi IT birmlerinde saklandıktan ne sorun var ki ? Yazılan mesajları 250 bit ortamında en yazılması o zaman güven sağlar

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