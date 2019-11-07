Yeni düzenleme: İmamlara dil şartı geliyor!

Almanya'da istihdam ve ikamet düzenlemelerinde yapılması planlanan değişiklik tasarısı Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi. Federal İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü çarşamba günü Berlin’de yaptığı açıklamada tasarının kabul edildiğini bildirdi. Tasarı, imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirilmesini öngörüyor.

Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan tasarıda "Alman dilinin yabancı din görevlileri tarafından kullanımının güçlendirilmesi hedefi ancak bu kişilerin Almanya'ya giriş yaptıklarında Almanca bilmeleri durumunda başarılı olabilir ki bu, toplumla en başta iletişime geçmelerine de olanak sağlar" denildi.

Tasarıda ayrıca din görevlilerinin toplumda "biçimlendirici" bir rol oynadıklarına dikkat çekiliyor. Din adamlarının farklı kültürler ve dinler arası barışçıl ortak yaşamın tesisi ve yeni göçmenlerin Almanya'ya başarılı entegrasyonu için "örnek olma ve danışmanlık rollerinin" önemi vurgulanıyor.