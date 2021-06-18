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Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

18.06.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın duyurduğu karara göre, 25 Haziran'dan itibaren Türkiye'de yaşayan ve iki doz Biontech aşısı yaptıranlar Almanya'ya turistik ziyarette bulunabilecek.

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor.

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ONAYLI AŞILARI YAPTIRANLAR İÇİN GEÇERLİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları tam olanlar Almanya'ya turistik seyahatte bulunabilecek.

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TÜRKİYE'Yİ DE İLGİLENDİRİYOR

Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

Buna göre, yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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