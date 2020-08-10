Almanya ders sırasında maske zorunluluğunu tartışıyor

Almanya sınıflarda ders sırasında maske takma zorunluluğu olup olmaması gerektiğini tartışıyor.Almanya’nın Schleswig-Holstein, Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde okullar bugün açıldı. Almanya'da geçen hafta da Mecklenburg-Vorpommern ve Hamburg eyaletlerinde dersbaşı yapılmıştı.

Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien yeni ders yılı öncesinde öğrenci ve öğretmenlere ilk iki hafta derslerde de dahil olmak üzere maske takma tavsiyesinde bulundu. Brandenburg eyaletinde ise merdivenlerde, koridorlarda ve kantinde öğrenci ve öğretmenler için maske takma zorunluluğu bulunuyor. Sınıflarda ve okul bahçesinde ise maske takmak mecburi değil. Öğretmenlerden kendi aralarında en az 1,5 metre sosyal mesafe bırakmaları istenirken öğrencilerden ise bu istenmiyor. Sınıflardaki oturuş düzeninin ise yakın teması en asgariye indirecek şekilde olması istendi.

Berlin eyaletinde de benzer şekilde okul binasında, koridor ve merdivenlerde maske takma zorunluluğu bulunurken sınıf ya da okul bahçesi içinde maske takmak mecburi değil.