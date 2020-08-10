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Almanya ders sırasında maske zorunluluğunu tartışıyor

10.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Almanya’nın Schleswig-Holstein, Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde okullar bugün açıldı.

Almanya ders sırasında maske zorunluluğunu tartışıyor

Almanya sınıflarda ders sırasında maske takma zorunluluğu olup olmaması gerektiğini tartışıyor.Almanya’nın Schleswig-Holstein, Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde okullar bugün açıldı. Almanya'da geçen hafta da Mecklenburg-Vorpommern ve Hamburg eyaletlerinde dersbaşı yapılmıştı.

Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien yeni ders yılı öncesinde öğrenci ve öğretmenlere ilk iki hafta derslerde de dahil olmak üzere maske takma tavsiyesinde bulundu. Brandenburg eyaletinde ise merdivenlerde, koridorlarda ve kantinde öğrenci ve öğretmenler için maske takma zorunluluğu bulunuyor. Sınıflarda ve okul bahçesinde ise maske takmak mecburi değil. Öğretmenlerden kendi aralarında en az 1,5 metre sosyal mesafe bırakmaları istenirken öğrencilerden ise bu istenmiyor. Sınıflardaki oturuş düzeninin ise yakın teması en asgariye indirecek şekilde olması istendi.

Berlin eyaletinde de benzer şekilde okul binasında, koridor ve merdivenlerde maske takma zorunluluğu bulunurken sınıf ya da okul bahçesi içinde maske takmak mecburi değil.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine iki okul, ilk haftanın sonunda tekrar kapatılmıştı.

"Sınıflarda maske takmak şart"

Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger sınıflarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin şart olduğunu söyledi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Meidinger "Tam bir ders faaliyetinden yana olanlar maske zorunluluğundan yan çizemez" diye konuştu.

Maske zorunluluğunun ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin hoşuna gittiğini belirten Meidinger "Ama bu, ikinci bir enfeksiyon dalgasına engel olmak için bulunmamız gereken bir fedakarlıktır" dedi. Meidinger süpermarketlerde, otobüslerde, trenlerde, restoranlarda ve toplu etkinliklerde maske zorunluluğu konurken sınıflarda bu zorunluluğun bulunmamasının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de ders sırasında maske takma zorunluluğunun mantıklı olduğunu söyledi. ZDF'e bir açıklama yapan Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi "Mesafenin sağlanamayacağı her yerde işin başında dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sınıflarda yaşça büyük öğrencilere maske zorunluluğu bulunuyor.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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