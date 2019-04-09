Almanya Devlet Bakanı Roth: “İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılmaktan kaçınsın”

Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) işleriyle ilgili Devlet Bakanı Michael Roth, AB liderlerinin cuma günü sona erecek olan Brexit tarihini uzatma konusunda görüşeceklerini ancak İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmamayı netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Devlet Bakanı Michael Roth, yarınki Brüksel zirvesine katılmak üzere geldiği Lüksemburg’da İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Maalesef AB Konseyinin geçen oturumunda ileri sürdüğü şartların karşılanmadığını belirtmem gerekiyor. Bu yönde önemli nihai adımların atılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar hiçbir şey değişmedi. Tabii ki biz Brexit tarihinin daha uzun makul bir süre uzatılmasını düşünüyoruz. Bununla birlikte onların çok katı şartlarla gelmesi gerek. Mayıs ayında AB parlamento seçimlerine katılması bu şartlardan biri” dedi.

Roth, “Bu çok sinir bozucu bir durum. Avrupa Birliği sonunda kendi geleceği ile ilgili meseleleri ele almak durumunda. Biz muhtemelen İngiltere’ye gerçekte ne istediğini netleştirmesi için zaman vereceğiz. Muhalefetle çok geç başlayan görüşmelerde önemli bir gelişme olduğu görülmüyor” diye konuştu.

Roth, Almanya’nın düzensiz bir Brexit istemediğini ancak İngiltere’nin net bir planla gelememe riskinin hala bulunduğunu söyledi.

