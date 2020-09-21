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Almanya diplomatik çözüm için bastırıyor

21.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ve Türkiye'yi masaya oturmaya ikna etmek istediklerini söyledi.

Almanya diplomatik çözüm için bastırıyor

24-25 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi toplanan AB dışişleri bakanları bugün Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlar ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal gaz arama krizini görüşüyor.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın AB dönem başkanı olarak Yunanistan ve Türkiye'yi masaya oturmaya ikna etmek istediklerini belirterek bunun da mümkün olduğuna inandıklarını söyledi. AB liderler zirvesinin yapılacağı bu hafta görüşmeler için "diplomatik bir pencere" açıldığını ifade eden Maas, gerekli koşulların oluşturmak için bu şansın kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Belarus kartında ısrarlı

Öte yandan Kıbrıs, Belarus'ta tartışmalı Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun destekçilerine uygulanacak yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koştuğunu Brüksel'de bir kez daha yineledi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides,, "Temel değerlerimiz ve ilkelerimizin ihlal edilmesine tepkimiz 'a la carte' olamaz, bu sürekliliği olması gereken bir durumdur" şeklinde konuştu. Bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıktığına atıfta bulunan Hristodoulides, sürekliliğin insan hakları ihlallerine tepki için de, üye bir ülkenin egemenlik hakları ve karasularının ihlaline tepki için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alınması için ısrar ederken bazı AB ülkeleri ise yaptırım kararının arabuluculuk rolü üstlenen Almanya'nın çabalarını zorlaştıracağı görüşünde. Türkiye'ye yaptırım kararı alınmasına sıcak bakmayan AB ülkeleri, öncelikle Almanya'nın diplomatik girişimlerinin vereceği sonucu beklemek istiyor.

Belarus'a yaptırım paketinde ne var?

AB, Belarus'taki seçimlerin hile karıştırdığı ve barışçıl protestolara şiddetle müdahale edilmesine neden olan yaklaşık 40 kişiye yaptırım uygulamak istiyor. Yaptırım uygulanması istenen kişiler arasında Belarus İçişleri Bakanı da var. Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlarla ilgili de konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, yaptırım listesine Lukaşenko'yu da almak istediklerini söyledi. Belarus'ta muhalefet, Lukaşenko'nun 9 Ağustos'da yüzde 80 oyla kazandığı devlet başkanlığı seçimine hile karıştırıldığını savunuyor.

Oruç Reis zive öncesi bakımda

Türkiye'nin geçen Temmuz ayında Oruç Reis'in gemisinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunacağını duyurması Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin başlangıçı olmuştu. Ankara, AB liderler zirvesi öncesinde Oruç Reis'in geçen hafta Antalya Limanı'nda bakıma alındığını açıklamıştı.

AFP,Reuters,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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