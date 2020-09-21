Almanya diplomatik çözüm için bastırıyor

24-25 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi toplanan AB dışişleri bakanları bugün Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlar ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal gaz arama krizini görüşüyor.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın AB dönem başkanı olarak Yunanistan ve Türkiye'yi masaya oturmaya ikna etmek istediklerini belirterek bunun da mümkün olduğuna inandıklarını söyledi. AB liderler zirvesinin yapılacağı bu hafta görüşmeler için "diplomatik bir pencere" açıldığını ifade eden Maas, gerekli koşulların oluşturmak için bu şansın kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Belarus kartında ısrarlı

Öte yandan Kıbrıs, Belarus'ta tartışmalı Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun destekçilerine uygulanacak yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koştuğunu Brüksel'de bir kez daha yineledi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides,, "Temel değerlerimiz ve ilkelerimizin ihlal edilmesine tepkimiz 'a la carte' olamaz, bu sürekliliği olması gereken bir durumdur" şeklinde konuştu. Bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıktığına atıfta bulunan Hristodoulides, sürekliliğin insan hakları ihlallerine tepki için de, üye bir ülkenin egemenlik hakları ve karasularının ihlaline tepki için de geçerli olduğunu dile getirdi.