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Almanya Dışileri Bakanı Maas İran’a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyareti kapsamında İran’a gideceğini açıkladı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran’a resmi ziyarette bulunacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyareti kapsamında İran’a gideceğini açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran’a resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr ise "Bu krize giden bir yolculuk" açıklamasında bulundu.
2015 yılının temmuz ayında İran ile yapılan BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve AB arasında imzalan anlaşmayı ABD’nin tek taraflı olarak iptal etmesinden dolayı ortaya çıkan krizi sonlandırmak ve varılan anlaşmanın devamını sağlamak için Pazartesi günü İran’a gidecek olan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, temaslarının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşecek. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’de de görüşmelerde bulunacak. Heiko Maas, üç yıl aradan sonra İran’ı ziyaret eden ilk federal bakan olacak.

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