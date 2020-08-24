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Almanya Dışişleri Bakanı Atina ve Ankara'ya Gidiyor

24.08.2020 11:32 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi bir ziyarette bulunmak üzere 25 Ağustos Salı günü Türkiye’ye gidecek. Yunan Bakan aynı gün Atina'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Atina ve Ankara'ya Gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi bir ziyarette bulunmak üzere 25 Ağustos Salı günü Türkiye’ye gidecek. Yunan Bakan aynı gün Atina'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada Maas’ın, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşeceği ve Ankara’da yapılacak görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı aynı gün Yunanistan’ın başkenti Atina’ya da gidecek ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşecek.

Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu ziyaretlerinin 27 Ağustos’ta yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının öncesinde olması da ayrı bir önem teşkil ediyor. Almanya Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan’la arasındaki gerilimde tansiyonu düşürmeye yönelik çabalar da bulunuyor.

Bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ve Yunanistan ziyaretinin aradaki tansiyonu düşürmek amacıyla mekik diplomasisi olduğu yorumları yapılıyor.

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