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Almanya Dışişleri Bakanı Berlin'e Geri Çağrıldı

07.04.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Scholz, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Baerbock’u Berlin’e geri çağırdı.Başbakanlığa yakın kaynaklar, Scholz’un sürpriz kararına bugün Federal Meclis’te yapılacak aşı zorunluluğuyla ilgili oylamayı neden olarak gösterdi

Almanya Dışişleri Bakanı Berlin'e Geri Çağrıldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'deki ikinci gün toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u Berlin’e geri çağırdı.

Başbakanlığa yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Scholz’un sürpriz kararına bugün Federal Meclis’te yapılacak aşı zorunluluğuyla ilgili oylamanın önemi neden olarak gösterildi.

Scholz’un Baerbock’u arıyarak, "Oylama çok önemli ve koalisyon ortaklarının tüm milletvekillerinin desteği gerekli" mesajını verdiği belirtildi.

Başkentte yapılan yorumlarda, oylamanın bugün gerçekleşeceğinin günlerdir bilindiği, o yüzden Scholz’un kararının Baerbock’a yönelik bir iç siyasi mesaj olabileceği kaydedildi.

Scholz ve Baerbock arasında hükümet kurulduğundan beri Almanya’nın dış politikasını kimin şekillendireceği tartışmaları olduğu biliniyor.

Ukrayna anlaşmazlığı

Baerbock, Rusya Ukrayna’ya saldırmadan Rusya’ya Avrupa Birliği (AB) genelinde politik ve ekonomik yaptırım uygulanmasını, hatta Rusya ile Almanya arasında tamamlanan doğal gaz hattı ‘Kuzey Akım 2’nin devreye girmesinin engellenmesini istemiş, Scholz ise bunu veto etmişti.

Scholz savaş başladıktan sonra kararını değiştirmişti. Son olarak ise, Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Buça kentinde yaşanan katliamdan sonra, Baerbock’un Almanya’nın Rusya’ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağı, Ukrayna ordusuna desteğini artıracağı ve NATO’nun doğu kanadının güçlendirileceği açıklamasını Scholz’e danışmadan yaptığı ve bunun da başbakanın tepkisine neden olduğunu yorumu yapıldı.

Baerbock’un Brüksel’den ayrılmasından sonra, NATO toplantısında Almanya’yı ülkenin NATO Büyükelçisi Rüdiger König’in temsil edeceği açıklandı.

Öte yandan bugün mecliste yapılacak oylama öncesinde varılan anlaşmaya göre, hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve FDP önümüzdeki ekim ayına kadar 60 yaş üzerindeki herkesin coronaya karşı üç kez aşılanması zorunluluğu üzerinde anlaştı.Üç aşıyı yaptırmayanlara yaptırımların uygulanması planlanıyor.

Önümüzdeki kış aylarında salgının yeniden tehdit oluşturduğu sonucu çıkarsa, 18 yaş üstüne aşı zorunluluğu yeniden gündeme gelecek. Daha önce 18 yaş üstü herkese aşı zorunluluğu getirmeyi hedefleyen yasa teklifi, mecliste çoğunluk sağlanamayacağı gerekçesiyle koalisyon tarafından geri çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya
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