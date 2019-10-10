Almanya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Operasyonu Konuştu

TSK'nın Suriyeli muhalif grupların bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Milli Ordusu’yla birlikte ülkenin kuzeydoğusuna yönelik harekatı Almanya’da gündemi belirleyen konulardan biri. Federal Hükümet adına dün bir açıklama yapan ve operasyonu "en sert şekilde kınadığını" duyuran Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Dışişlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın görüşmede Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili tavrını açık bir şekilde Türk meslektaşına ilettiği ve duyduğu kaygıyı dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Maas’ın harekatın "IŞİD'in yeniden güç kazanması ihtimalinin de dahil olduğu çok olumsuz sonuçlarından" bahsettiği de belirtildi. Söz konusu Twitter bilgilendirmesinde, Çavuşoğlu’nun söylediklerine yer verilmedi. Maas, dün yaptığı ilk açıklamada da, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" demişti.