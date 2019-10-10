Almanya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Operasyonu Konuştu

TSK'nın Suriyeli muhalif grupların bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Milli Ordusu’yla birlikte ülkenin kuzeydoğusuna yönelik harekatı Almanya’da gündemi belirleyen konulardan biri. Federal Hükümet adına dün bir açıklama yapan ve operasyonu "en sert şekilde kınadığını" duyuran Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.
Dışişlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın görüşmede Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili tavrını açık bir şekilde Türk meslektaşına ilettiği ve duyduğu kaygıyı dile getirdiği aktarıldı.
Açıklamada, Maas’ın harekatın "IŞİD'in yeniden güç kazanması ihtimalinin de dahil olduğu çok olumsuz sonuçlarından" bahsettiği de belirtildi. Söz konusu Twitter bilgilendirmesinde, Çavuşoğlu’nun söylediklerine yer verilmedi. Maas, dün yaptığı ilk açıklamada da, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" demişti.
Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi’nden Claudia Roth ise Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.
Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonun "uluslararası kanunları hiçe sayarak" yapıldığını iddia eden politikacı, NATO’nun bu duruma seyirci kalması halinde kendi değerlerinden vazgeçmiş duruma düşeceğini öne sürdü. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Dış Politika Sözcüsü Norbert Röttgen, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı başlatmasının sorumlusunun ABD değil, Avrupa Birliği (AB) olduğunu öne sürdü. Alman siyasetçilerin her fırsatta Başkan Trump’ı eleştirdiğini, ancak Almanya başta olmak üzere AB devletlerinin Suriye’de yaşananlara yıllardır seyirci kaldığını belirten Röttgen, birlik üyeleri tarafından ortak bir strateji izlenmemesini eleştirdi.
Eski Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisinin AB tarafından reddedildiğini hatırlatarak, bunun bir hata olduğunu söyledi. Hataların eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde PKK'nın Suriye kolu YPG’ye silah verilmesiyle başladığına dikkati çeken Gabriel, "Türkiye’nin, Suriye sınırındaki bir PKK devletine asla izin vermeyeceğini tüm taraflar açık bir şekilde biliyordu. Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez. Türk askerleri bundan dolayı Afrin’e girmişti" yorumunda bulundu.
Öte yandan Türkiye'nin başlattığı operasyonu protesto için radikal Kürt ve aşırı solcu Alman örgütler tarafından düzenlenen protesto gösterilerine katılımın az olduğu gözlemlendi. Kürt gruplar, daha önceden yaptıkları duyurularda Türkiye’nin harekata başlayacağı tarihi ‘X Günü’ olarak ilan etmiş ve bu durumda tüm Alman kentlerinde gösteri çağrısı yapmıştı. Dün düzenlenen protestoların en kalabalığı yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Hamburg kentinde yapıldı.
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