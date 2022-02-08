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Almanya Dışişleri Bakanı Donbas'a gitti

08.02.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki günlük "dayanışma misyonu" için Ukrayna'ya ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock bugün ülkenin doğu sınırındaki Donbas'a gitti.

Almanya Dışişleri Bakanı Donbas'a gitti

Miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyen Bakan Ukrayna'ya destek sözü verdi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iki günlük Ukrayna ziyareti kapsamında bugün ülkenin doğu sınırındaki Donbas'a gitti. Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölge ile Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölge arasındaki sınırı ziyaret eden Baerbock, 2014-2015 yılında yaşanan ağır çatışmaların ardından bir hayalet şehir görünümüne bürünen Şirokine kasabasını da ziyaret etti.

40 dakikalık ziyaretinde miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyen Almanya Dışişleri Bakanı'na Ukraynalı askerler eşlik etti. Baerbock bölgeye yaptığı ziyaretin kendisinde "karmaşık duygular" uyandırdığını söyledi. "İnsanlar bir gün içerisinde sahip oldukları her şeyi kaybettiler" diyen Almanya Dışişleri Bakanı izlenimlerini, "Yollarda oyuncaklar duruyor, evler yıkılmış. Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanığı" sözleriyle anlattı. Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilafın sadece diplomatik yollardan çözülebileceğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bölgeye ziyareti ile bir mesaj vermek istediğini ifade etti.

Normandiya Formatı mesajı

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın (AGİT) gözlem misyonunun yerinde görevini yürütebilmesinin öneminde değinen Bakan, Almanya ve Fransa'nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaptığı Normandiya Formatı'nda ilerleme sağlanmasının da önemine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı dün de başkent Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir araya gelmiş ve Ukrayna'ya destek sözü vermişti. "Ukrayna'nın yanındayız" diyen Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını reddetmesi konusunda ise açıklama yapmamıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, 2014 yılından bu yana Donbas'taki çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde kabul edilen Minsk Protokolü uygulanmazken Ukrayna ve Rusya birbirlerine ateşkes anlaşmasını ihlal etme suçlamasında bulunuyor.

dpa, DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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