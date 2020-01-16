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  4. Almanya Dışişleri Bakanı: ‘Hafter Libya’da Ateşkese Uymayı Kabul Etti’

Almanya Dışişleri Bakanı: ‘Hafter Libya’da Ateşkese Uymayı Kabul Etti’

16.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan General Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı: ‘Hafter Libya’da Ateşkese Uymayı Kabul Etti’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan General Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı.

Libya'nın Bingazi kentine giden Maas, ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter ile görüştü.

Heiko Maas, Halife Hafter'i Berlin'de 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na da resmen davet etti. Hafter bu davete de olumlu yanıt verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından Maas’ın, “General Hafter Berlin’deki Libya Konferansı’nın başarılı olması için katkıda bulunmaya hazır olduğunun işaretini verdi ve katılmaya da istekli. Hali hazırdaki ateşkesi gözetmeye bağlılığını da yineledi” sözlerini paylaştı.

Alman medyasına göre Almanya Dışişleri Bakanı, "Hafter, Moskova'daki ateşkes anlaşmasını imzalamasa da ateşkese uyma sözü verdi. Bu son derece önemli " dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, 13 Ocak’ta Moskova’ya giderek Rus heyeti ve Libya’daki taraflar arasında ateşkes için görüşme yapmıştı.

Türk heyeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle görüşürken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak bu çabalar sonuç vermemiş ve Hafter anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

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