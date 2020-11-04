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  4. Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas ikinci kez karantinaya alındı

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas ikinci kez karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 22:22 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurmasının ardından karantinaya alındı.

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas ikinci kez karantinaya alındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın yabancı bir devlet heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından heyette bulunan bir kişinin testinin pozitif çıktığının öğrenildiği duyuruldu.

İLK TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Bakan Maas’ın önlem amaçlı doktorun tavsiyesiyle karantinaya alındığı bildirildi. Maas, ikinci kez girdiği karantinayı Brandenburg’da geçirecek. Maas’ın ilk PCR testi bugün negatif çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Eylül ayında korumasında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı. (İHA)

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