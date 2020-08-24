Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara yolcusu

Maas öncesinde Atina'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Salı günü Türkiye’de temaslarda bulunacak. Alman hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili olarak "Alman hükümetinin her iki tarafla da görüşme içinde bulunmasının önemli olduğu" vurgulandı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de gerilime değil istikrara ihtiyaç duyulduğu" belirtildi. Seibert, Almanya'nın bunun sağlanması için gayret içinde olduğunu, Atina ve Ankara'daki temaslarıyla iki taraf arasında doğrudan diyalog yolunu hedeflediklerini vurguladı. Alman hükümet sözcüsü "iki NATO ülkesi arasında devam eden gerilimin endişe verici olduğunu" kaydetti.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Maas’ın Ankara’ya bir çalışma ziyareti düzenleyeceği ve bu kapsamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkiidaşı Maas’ın ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz ile bölgesel konuları görüşmeyi planladıkları belirtildi.