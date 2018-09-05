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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan TBMM'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 17:46 | Son Güncelleme

Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde TBMM'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, TBMM'yi ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde TBMM'ye ziyarette bulundu.

TBMM'ye gelişinde TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney tarafından karşılanan Maas, Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan bölümlerini gezdi.

15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi alan Maas, darbe gecesi hasar gören TBMM Genel Kurul Salonu'nu da inceledi.

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