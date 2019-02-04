Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela’da Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıdıklarını açıkladı.
Avrupa ülkelerinin Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan da benzer bir açıklama geldi. Maas, "Devlet Başkanı Maduro, AB’nin Venezuela anayasasına uygun olarak serbest ve adil devlet başkanlığı seçimleri çağrısına cevap vermediği için üzgünüm. Almanya, Juan Guaido’yu Venezuela anayasasına uygun olarak serbest, adil ve demokratik devlet başkanlığı seçimleri düzenlemek üzere bir geçici başkan olarak kabul etmektedir. Her durumda Venezuela halkının yanında olmaya devem edecektir" ifadelerini kullandı.
Maas, Venezuela’daki siyasi şartlar izin verdiği sürece 5 milyon euro insani yardımda bulunacaklarını belirtti.
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