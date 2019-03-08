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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Kadınlardan yana bir dışişleri politikasına ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası krizlerin çözümüne kadınların daha güçlü katılmalarını talep ederek, kadınlardan yana dış politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Berlin’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maas, kadınların anlaşmazlıklar sonrasında önemli bir istikrar emniyeti olduğunu ve krizlerin aşılmasında onların vazgeçilemez olduğunu söyledi.“International Peace Institute, kadınların sürece katılmaları halinde istikrarlı bir barış olasılığının üçte bir oranında arttığını tespit etmiştir" diyen Maas, "Ne var ki gerçekte, barış müzakerelerinde 100 sandalyeden sadece 8’inde kadınlar oturuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Kadınlardan yana bir dışişleri politikasına ihtiyacımız var"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası krizlerin çözümüne kadınların daha güçlü katılmalarını talep ederek, kadınlardan yana dış politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Berlin’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maas, kadınların anlaşmazlıklar sonrasında önemli bir istikrar emniyeti olduğunu ve krizlerin aşılmasında onların vazgeçilemez olduğunu söyledi.
“International Peace Institute, kadınların sürece katılmaları halinde istikrarlı bir barış olasılığının üçte bir oranında arttığını tespit etmiştir" diyen Maas, "Ne var ki gerçekte, barış müzakerelerinde 100 sandalyeden sadece 8’inde kadınlar oturuyor. Kadınlardan yana bir dışişleri politikasına ihtiyacımız var. Almanya’nın anlaşmazlık ve kriz çözümün her evresinde kadınların eşit haklarla görev almalarından yanayız. Örneğin hükümet, kadınların Suriye’deki barış sürecine katılmalarını teşvik ediyor" şeklinde konuştu.

Federal Mecliste kadın sayısı azaldı
Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca Almanya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde Orta Doğu ve Yakın Doğu’daki kadınların durumunu ocak ayında gündeme aldığını belirtti. Meselenin sadece kadınları doğrudan ilgilendiren sorunlardan ibaret olmadığını ifade eden Maas, "Bilakis, Güvenlik Konseyi’nin meşgul olduğu tüm sorunlara ilişkin olarak, kadınların katkısına ihtiyacımız var" dedi.
Maas, siyasette kadın eşitliği konusunda geri adım atılması konusunda uyarıda bulunurken, şu an itibariyle Federal Mecliste bundan 20 yıl öncesine oranla daha az kadının yer aldığına da vurgu yaptı. Maas, kadınlara eşit fırsatların teslim edilmesinin sağduyunun buyruğundan başka hiçbir şey olmadığını ve nüfusun yarısının gereksinimlerini ve yeteneklerini dikkate almayan bir siyasetin antidemokratik ve asosyal olduğunu; üretken olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Maas, "Kadınlarla erkeklerin eşit olduğu toplumların daha istikrarlı, daha barışçıl, daha başarılı ve nihayetinde muhtemelen daha mutlu olduklarını gösteren çok sayıda bilimsel araştırma, bunu kanıtlıyor" dedi.

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