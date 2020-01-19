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  4. Almanya Dışişleri Bakanı Maas: ''Libya ihtilafını çözecek anahtarı aldık''

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: ''Libya ihtilafını çözecek anahtarı aldık''

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:46 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: ''Libya ihtilafını çözecek anahtarı aldık''

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın hedeflerine ulaştığını belirterek, ''Buradan Libya ihtilafını çözecek anahtarı aldık. Şimdi bu anahtarı kilide takıp çevirmeliyiz.'' dedi.

Konferansın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Maas, atılan imzaların yeterli olmadığını, İzleme Komitesi kurup alınan kararların takibinin yapılmasını istediklerini söyledi.

Konferansa katılmayan ülkelerin Libya konusunda askeri, politik, ekonomik ve insani konularda da katkı sunabileceğini ifade eden Maas, ''Önümüzde zor bir yol var. Asıl çalışma bu andan itibaren başlıyor.'' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Maas, iç savaşı siyasi bir çözüme kavuşturmak için tarafları bir araya getirmenin başarılması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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