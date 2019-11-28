HABER

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Libya konusunda zirve düzenlemek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Libya konusunda zirve düzenlemek istiyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya konusunda gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde bir zirve düzenlemek istediklerini söyledi.

Maas, Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich-Ebert-Vakfı'nın düzenlediği toplantıda, Berlin'de teknik düzeyde Libya görüşmelerinin sürdüğünü ve bu görüşmelerin bir zirve için ön çalışma olduğunu belirtti.

"Libya konusunda gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde bir zirve düzenlemek istiyoruz." diyen Maas, bu zirveden bir sonuç çıkacağına ilişkin garanti veremeyeceğini ancak sonuca daha önce yapılan toplantılardan daha yakın olduklarını ifade etti.

Maas, Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini de vurgulayarak, Avrupa Birliğinin (AB) NATO içine güçlü kılınmasını istedi.

Amerika ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirinden ayrı tutulması yönünde ortaya atılan düşüncelerden endişe duyduğunu ifade eden Maas, "Sadece bizim güvenliğimiz açısından değil, Avrupa'yı da ikiye ayıracağından endişe duyduğum için." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, dış politika konularında daha yakın ve stratejik hareket edilmesi konusunda Fransa ile hemfikir olduklarını kaydetti.

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdıİş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı
MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştıMSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas Avrupa Birliği Güvenlik Libya NATO

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

Ankara'da Tahir Elçi anmasında arbede!

Tahir Elçi anmasında arbede!

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Kasım ayında şaşırtan görüntü! Akın ettiler

Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

Beşiğinde uyuyordu, ölü bulundu!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Ankara'ya şehit ateşi düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.