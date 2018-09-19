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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 01:04 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Makedonya'da

Makedonya'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Maas, ziyarette yaptığı açıklamada, Makedonya ve Yunanistan arasındaki 25 yıllık isim sorununun iki ülke arasında engel teşkil ettiğini ancak iki ülkenin bu konunda vardıkları anlaşma ile tarihi bir adım attıklarını ifade etti.

Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda vatandaşların demokratik haklarını yerine getireceklerini dile getiren Heiko Maas, "Karar şimdi bu ülkenin vatandaşlarının elindedir. Bu bir yasal olanaktır ve bundan istifade edeceğinizi umuyorum." dedi.

Kendilerinin Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektiflerine destek çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerini kaydeden Maas, "Bizim açımızdan Batı Balkan ülkelerinin NATO ve AB'ye kabul süreçleri bölgesel istikrar için önemlidir. Bu yüzden, bu sadece sizin çıkarınıza değil bizim ve Avrupa'nın çıkarınadır. Sadece Makedonyalıların değil Yunanlıların da çıkarınadır." şeklinde konuştu.

Referandumun olumsuz sonuçlanması için Moskova'nın müdahalede bulunmaya çalıştığı iddialarına da değinen Heiko Maas, "Biz, Batı Balkan ülkelerine perspektif sunduğumuz sürece diğerlerinin de aynı bölgede etkilerini arttırmaya çalışacağından eminim. Bana göre onlar, bizim gibi AB'de aynı değerlere sahip olmayan güçlü oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da Makedonya'nın NATO üyeliğinin, 1993 yılından itibaren kendilerinin stratejik hedefi olduğunu söyleyerek, bugün vatandaşların yüzde 70'inin bu stratejik hedefi desteklediğini belirtti.

Rusya'nın müdahalede bulunması konusunun sorulması üzerine Dimitrov, "Makedonya'nın bu sınırlar çerçevesinde kalacağına dair bir mesajdır. Ben Rus diplomatlarını, gerçeğin bu olduğunu ve bunun bizim kararımız olduğu yönünde ikna etmekten kendimi alıkoymayacağım." diye konuştu.

Balkanların yeterince sorunları olduğunu ancak bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Nikola Dimitrov, "Herkesten saygı ve en büyük oyunculardan bunu sağlamamız yönünde destek istiyoruz." dedi.

Almanya'nın, siyasi ve ekonomi açıdan Makedonya'nın en önemli ve yakın ortağı olduğuna işaret eden Dimitrov, ürünlerin yüzde 47'sinin Almanya'ya ihraç edildiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari alışverişin geçen yıl 3.6 milyar avro seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan Nikola Dimitrov, "Bu stratejik adımın ardından bize ülkemizde ciddi reform adımı gerekli. Çünkü amaç sadece AB'ye girmek değil Makedonya'yı Avrupalı yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve Almanya'nın Üsküp Büyükelçisi Thomas Gerberich de bu çerçevede iki ülkenin sürücü ehliyetlerinin karşılıklı kabulü için iş birliği anlaşması imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Makedonya Üsküp

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