Almanya Dışişleri Bakanı Maas Makedonya'da

Makedonya'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Maas, ziyarette yaptığı açıklamada, Makedonya ve Yunanistan arasındaki 25 yıllık isim sorununun iki ülke arasında engel teşkil ettiğini ancak iki ülkenin bu konunda vardıkları anlaşma ile tarihi bir adım attıklarını ifade etti.

Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda vatandaşların demokratik haklarını yerine getireceklerini dile getiren Heiko Maas, "Karar şimdi bu ülkenin vatandaşlarının elindedir. Bu bir yasal olanaktır ve bundan istifade edeceğinizi umuyorum." dedi.

Kendilerinin Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektiflerine destek çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerini kaydeden Maas, "Bizim açımızdan Batı Balkan ülkelerinin NATO ve AB'ye kabul süreçleri bölgesel istikrar için önemlidir. Bu yüzden, bu sadece sizin çıkarınıza değil bizim ve Avrupa'nın çıkarınadır. Sadece Makedonyalıların değil Yunanlıların da çıkarınadır." şeklinde konuştu.

Referandumun olumsuz sonuçlanması için Moskova'nın müdahalede bulunmaya çalıştığı iddialarına da değinen Heiko Maas, "Biz, Batı Balkan ülkelerine perspektif sunduğumuz sürece diğerlerinin de aynı bölgede etkilerini arttırmaya çalışacağından eminim. Bana göre onlar, bizim gibi AB'de aynı değerlere sahip olmayan güçlü oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.