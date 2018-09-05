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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, TBMM'nin 15 Temmuz'da bombalanan bölümleri gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi.

ANKARA, (DHA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi.

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