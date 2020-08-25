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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Tek kıvılcım felakete yol açabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Tek kıvılcım felakete yol açabilir

Maas, Ankara ziyareti öncesi geldiği Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan'ın "ateşle oynadığı" yorumunda bulunan Maas, "Tek bir kıvılcım bile felakete yol açabilir." ifadesini kullandı.

Maas, Atina'daki temaslarının ardından Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğine dikkati çekerek, "Türkiye, diyalog istiyor, biz de tansiyonu düşürmek için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Söz konusu gerilimde Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın Atina yönetimiyle "dayanışma içinde olduğunu" dile getiren Maas, doğrudan diyalog kurmanın tüm tarafların çıkarına olduğunu kaydetti.

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